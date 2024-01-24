Врач посоветовала не участвовать в диетических марафонах из-за угрозы ожирения

Эксперт объяснила, что при сбросе лишнего веса, а тем более борьбе с ожирением, нужно обращаться к специалистам, а не прибегать к услугам пресловутых фитоняшек. Раева подчеркнула, что на развитие ожирения влияют стресс, малоподвижный образ жизни, а теперь ещё и увлечение диетическими марафонами, которые могут привести к различным последствиям.

«Любая диета должна быть сбалансированной, обеспечивать организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Слушать нужно специалистов, а не блогеров. Многие начинают заниматься спортом, что хорошо, но после физических нагрузок нельзя идти и наедаться фастфудом», — объяснила специалист.

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