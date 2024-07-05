Врач посоветовала не увлекаться минеральной водой для утоления жажды

По словам Рублёвой, пить необходимо дробно и часто, избегая большого объёма жидкости одномоментно. Взрослым рекомендуется выпивать в жару 2 литра воды, детям — 1,5 литра. В жару резко возрастает необходимость наводнять организм, поэтому следует поддерживать водно-солевой баланс.

Но пить следует обычную чистую воду. От минеральной воды лучше воздержаться, тем более ей нельзя увлекаться в силу состава, который может нарушить работу почек. От сладкой воды и газировок лучше отказаться, так как такие напитки утоляют жажду на короткий срок, а потом снова хочется пить. И, возможно, даже ещё сильнее.

«Потребность в жидкости возрастает из-за обильных потерь с потом. Поэтому во время жары следует пить как можно больше воды — не менее двух литров в день. Детям можно пить чуть поменьше — примерно полтора литра. Пить воду нужно дробно и часто, стараться избегать сразу большого объёма жидкости», — посоветовала врач.

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