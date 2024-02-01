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Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 февраля 2024, 01:40
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Врач посоветовала отказаться от картошки и сахара для эффективного похудения

Эти продукты провоцируют набор веса
Врач-диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева посоветовала при похудении отказаться от картофеля, так как крахмал, содержащийся в клубнях, провоцирует скачки глюкозы, что также приводит к набору лишнего веса.
Врач посоветовала отказаться от картошки и сахара для эффективного похудения

© Ferra.ru

По словам врача, из рациона следует исключить рафинированный сахар, мучное с большой долей содержания белой муки, манную крупу, шлифованный рис, отказаться от употребления красного мяса и колбас или максимально сократить. Это нужно, чтобы помочь и без того перегруженному организму.

Диетолог рассказала, что при похудении на столе должны быть продукты с клетчаткой, чистая вода, цельные крупы, стоит включить в рацион гречку и пшено, побольше овощей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:РИАМО
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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