Врач посоветовала отказаться от картошки и сахара для эффективного похудения

По словам врача, из рациона следует исключить рафинированный сахар, мучное с большой долей содержания белой муки, манную крупу, шлифованный рис, отказаться от употребления красного мяса и колбас или максимально сократить. Это нужно, чтобы помочь и без того перегруженному организму.

Диетолог рассказала, что при похудении на столе должны быть продукты с клетчаткой, чистая вода, цельные крупы, стоит включить в рацион гречку и пшено, побольше овощей.

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