Врач посоветовала отказаться от картошки и сахара для эффективного похудения

Опубликовано 01 февраля 2024, 01:40
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Врач посоветовала отказаться от картошки и сахара для эффективного похуденияЭти продукты провоцируют набор веса
Врач-диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева посоветовала при похудении отказаться от картофеля, так как крахмал, содержащийся в клубнях, провоцирует скачки глюкозы, что также приводит к набору лишнего веса.
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По словам врача, из рациона следует исключить рафинированный сахар, мучное с большой долей содержания белой муки, манную крупу, шлифованный рис, отказаться от употребления красного мяса и колбас или максимально сократить. Это нужно, чтобы помочь и без того перегруженному организму.
Диетолог рассказала, что при похудении на столе должны быть продукты с клетчаткой, чистая вода, цельные крупы, стоит включить в рацион гречку и пшено, побольше овощей.
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