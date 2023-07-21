Врач посоветовала отказаться от молокопродуктов в течение лета

23:31, 21 июля 2023
1 мин.
Врач посоветовала отказаться от молокопродуктов в течение летаИз-за некоторых свойств таких продуктов
Врач остеопат, врач мануальной терапии, рефлексотерапевт, доктор традиционной китайской медицины Института вертеброневрологии и мануальной медицины, главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава Приморского края Ирина Ли рассказала о том, что летом лучше сократить потребление молочных продуктов.
Врач отметила, что в летнее время молокопродуктами лучше не злоупотреблять, и если нужно съесть что-то молочное, то только в первой половине дня.
Проблема заключается в свойствах таких продуктов — в создании условий для избыточной влаги в организме и чрезмерном образовании слизи.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.