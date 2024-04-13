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Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 апреля 2024, 02:56
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Врач посоветовала пить достаточно воды для сокращения приступа мигрени

И обращать внимание на симптомы
Врач-терапевт Хана Патель из Великобритании объяснила, как можно сократить продолжительность приступа мигрени, который может длиться от двух часов до трёх дней.
Врач посоветовала пить достаточно воды для сокращения приступа мигрени
© Matteo Vistocco / Unsplash

Патель рассказала, что кому-то подходит терапия безрецептурными ибупрофеном или парацетамолом. Но лучше комплексное лечение и профилактика этого состояния.

Поэтому врач порекомендовала соблюдать питьевой режим: именно употребление достаточного количества воды поможет купировать приступ мигрени. Нужно обращать внимание и на такие предшествующие симптомы мигрени, как чувство усталости, боль в шее, перепады настроения и усиление тяги к определённой пище. В это момент в идеале нужно отдохнуть.

Также Патель обратила внимание на необходимость отказаться от провоцирующих обезвоживание продуктов и напитков, таких как алкоголь и кофе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#здоровье
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