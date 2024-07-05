Врач посоветовала пить в жару горячий мятный чай без сахара

Врач объяснила выбор напитка его температурой, способствующей обильному потоотделению. В жару это помогает телу быстрее охладиться. А ментоловый вкус мяты и мелиссы освежает, тогда как сахар может усилить жажду.

«Горячий чай помогает быстрее справиться с жаждой, чем прохладная вода. Горячий напиток позволяет эффективнее охлаждаться за счёт повышения потоотделения. Горячий чай расширяет сосуды и помогает эффективнее отдавать энергию за счёт потоотделения и охлаждаться. Важно, чтобы чай был без сахара, но добавить мяту, мелиссу или ромашку вполне возможно», — пояснила Тимощенко.

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