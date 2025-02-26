Врач посоветовала регулярно проверять зрение дома по сетке Амслера

По словам офтальмолога, возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — одна из основных причин ухудшения и даже полной потери зрения у взрослых. Люди старше 40 лет, особенно те, у кого есть факторы риска, такие как курение, злоупотребление алкоголем, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера, должны регулярно проходить офтальмологические осмотры. Одним из инструментов для самоконтроля и раннего выявления является сетка Амслера.

Эта сетка состоит из контрастных горизонтальных и вертикальных линий, с ячейками 2х2 см и центральной точкой. Для выполнения теста необходимо распечатать или вывести сетку на монитор, держа его на расстоянии 25-30 см, на уровне глаз. Закрыв один глаз, нужно сосредоточиться на центральной точке и оценить видимость сетки, ища искажения и неровности в линиях и ячейках. Если сетка видна, можно приблизить её на 10 см и повторно оценить результаты. Лучше всего проводить эту самодиагностику в хорошем настроении и состоянии здоровья, а если человек носит очки или линзы, то тест следует проводить с ними.

Врач отметила, что если часть линий сетки выглядят кривыми, а размер ячеек различается, это может быть симптомом и насторожить: это может говорить о наличии изменений в сетчатке. В таком случае необходимо обратиться к офтальмологу, так возрастная дегенерация макулы может быстро и необратимо прогрессировать.

«Возрастная макулярная дистрофия – это одна из главных причин слепоты или снижения зрения у взрослого населения. Людям старше 40 лет, особенно при наличии факторов риска (помимо возраста к ним относят курение и злоупотребление алкогольными напитками, артериальную гипертензию и некоторые другие сердечно-сосудистые заболевания, а также болезнь Альцгеймера), необходимо регулярно проходить офтальмологические обследования. А для самостоятельного контроля состояния зрения и раннего выявления заболевания можно использовать как раз сетку Амслера», – отметила врач.

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