Врач посоветовала в морозы одеваться в многослойную одежду

По её словам, можно начать с термобелья, а сверху надеть обычную одежду. Главное, нужно соблюсти принцип послойности одежды.

Кроме того, Паршина порекомендовала питаться в холода белковой пищей, овощами и фруктами.

«Основной принцип — слои. Следует выбрать несколько слоёв одежды, которые будут помогать сохранять тепло и защищать от холода. Начните с термобелья. Наденьте термокофту и термоштаны. Затем добавьте слой обычной одежды. Далее — утеплённая одежда: пуховик или тёплая куртка. Не забудьте о тёплых носках, шапке, шарфе и перчатках, чтобы защитить экстремально чувствительные к холоду части тела», — объяснила терапевт.

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