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Фитнес и здоровье
23:06, 16 января 2024
1 мин.

Врач посоветовала в морозы одеваться в многослойную одежду

Чтобы защититься от простуды
Врач-терапевт Алёна Паршина посоветовала носить в морозы многослойную одежду, потому что это поможет сохранить тепло и защититься от простуды.

По её словам, можно начать с термобелья, а сверху надеть обычную одежду. Главное, нужно соблюсти принцип послойности одежды.

Кроме того, Паршина порекомендовала питаться в холода белковой пищей, овощами и фруктами.

«Основной принцип — слои. Следует выбрать несколько слоёв одежды, которые будут помогать сохранять тепло и защищать от холода. Начните с термобелья. Наденьте термокофту и термоштаны. Затем добавьте слой обычной одежды. Далее — утеплённая одежда: пуховик или тёплая куртка. Не забудьте о тёплых носках, шапке, шарфе и перчатках, чтобы защитить экстремально чувствительные к холоду части тела», — объяснила терапевт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:RT
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#рекомендации
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#врач
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#зима
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#одежда
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