Врач: постоянная жажда может говорить об эндокринологических болезнях

Опубликовано 19 июня 2024, 05:10
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Врач: постоянная жажда может говорить об эндокринологических болезняхТакое состояние лучше не запускать
Врач-диетолог Маргарита Королёва предупредила, что жажда может сигнализировать как о необходимости наладить питьевой режим, так и о нарушении метаболизма.
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А это говорит об эндокринологических болезнях. Постоянная жажда может говорить о расстройствах щитовидной железы — гипертиреозе и гиперпаратиреозе, сахарном диабете второго типа.
Острая и неукротимая жажда может быть признаком расстройства почек или надпочечников.
Врач призвала обращать внимание на такие симптомы.
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