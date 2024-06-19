Врач: постоянная жажда может говорить об эндокринологических болезнях

А это говорит об эндокринологических болезнях. Постоянная жажда может говорить о расстройствах щитовидной железы — гипертиреозе и гиперпаратиреозе, сахарном диабете второго типа.

Острая и неукротимая жажда может быть признаком расстройства почек или надпочечников.

Врач призвала обращать внимание на такие симптомы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.