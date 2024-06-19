Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 июня 2024, 05:10
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Врач: постоянная жажда может говорить об эндокринологических болезнях

Такое состояние лучше не запускать
Врач-диетолог Маргарита Королёва предупредила, что жажда может сигнализировать как о необходимости наладить питьевой режим, так и о нарушении метаболизма.
Врач: постоянная жажда может говорить об эндокринологических болезнях

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А это говорит об эндокринологических болезнях. Постоянная жажда может говорить о расстройствах щитовидной железы — гипертиреозе и гиперпаратиреозе, сахарном диабете второго типа.

Острая и неукротимая жажда может быть признаком расстройства почек или надпочечников.

Врач призвала обращать внимание на такие симптомы.

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