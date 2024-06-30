Врач: потеря более 4 кг массы тела в месяц опасна для почек и печени

Врач подчеркнула, что худеть нужно медленно, постепенно, сбрасывая 1-2 кг в месяц. Эндокринолог рассказала, что оптимальный индекс массы тела должен быть не ниже 22, но и не превышать 24.

К тому же при жёстком ограничении калорийности у человека стопорится обмен веществ и, как ни странно, начинается накопление жира. А при неотрегулированном питании почки и печень могут пострадать из-за интоксикации.

«Это не больше 4 килограммов, иначе печень и почки прикажут долго жить. Потому что все токсины, которые участвуют в плавлении жира, все потекут в почки и печень. И это будет очень плохо для организма — он не выдержит», — предупредила Репникова.

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