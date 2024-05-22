Врач предупредил, что чёрный чай может навредить беременным и гипертоникам

По словам специалиста, чёрный чай обладает выраженным тонизирующим эффектом, асептическими свойствами и благотворно влияет на нервную систему, улучшает метаболизм. В целом из-за содержащегося кофеина чаем не стоит увлекаться никому, но беременным и гипертоникам — особенно. Тяжельников отметил, что этим категориям пить чёрный чай следует с осторожностью.

А если у человека наблюдаются проблемы с ЖКТ, чай нельзя пить натощак.

«Несмотря на массу пользы, употреблять чай нужно дозированно. Так, крепким чёрным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам, беременным женщинам. Людям с проблемами ЖКТ нужно также быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок», — отметил Тяжельников.

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