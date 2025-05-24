Врач предупредил, что хроническая усталость может оказаться симптомом диабета

По словам Кондрахина, анемия часто приводит к хронической усталости, но хроническая усталость также может быть ранним признаком рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Диабет вызывает усталость из-за недостаточного количества глюкозы в клетках.

Врач отметил, что синдром хронической усталости также может быть следствием переутомления на работе. Кроме того, хроническая усталость может быть связана с вирусными заболеваниями, при этом люди испытывают постоянную усталость до появления клинических симптомов.

Кондрахин подчеркнул важность распознавания хронической усталости как потенциального симптома основных заболеваний, начиная от обычных недомоганий и заканчивая такими серьёзными болезнями, как рак.

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