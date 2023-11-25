Врач предупредил, что коронавирус может годами жить в организме

В этом заключается неочевидная ранее опасность патогена. Несмотря на то, что врачам удалось «обуздать» вирус, превратив его в сезонную инфекцию, коронавирус может в любой момент активироваться и нанести вред здоровью носителя. Причём ковид может оказаться вполне эффективным через большой промежуток времени поле того, как носитель им переболел.

По словам эксперта, клетки иммунной памяти хранятся в лимфоидной ткани, то есть, в лимфоузлах, миндалинах, аденоидах, а также в селезёнке и костном мозге. В головном мозге тоже наличествуют автономные клетки иммунной памяти, в которых могут скрываться вирусы, в том числе ковид.

«Но, возможно, что коронавирус использует и другие долгоживущие клетки, в других тканях, к примеру, фибробласты или кардиомиоциты (мышечные клетки сердца), продолжительность жизни которых достигает 20 лет», — отметил иммунолог.

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