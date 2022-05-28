Врач предупредил, что неправильно заваренный чай может привести к раку пищевода

По словам врача, следует покупать органические чаи с минимумом добавок. Также чай нужно правильно заваривать. После того, как заварку залили кипятком, чай нельзя подвергать воздействию высоких температур, в этом случае напиток превращается в яд. Нарушение этих условий может привести к раку пищевода.

Зато правильно заваренный чай способствует уменьшению риска сердечных и онкологических болезней.

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