Врач предупредил, что постоянно холодные руки могут быть признаком дефицита железа

Опубликовано 07 февраля 2024, 02:51
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Врач предупредил, что постоянно холодные руки могут быть признаком дефицита железаНужны анализы
Врач-терапевт Микаш Моди из Великобритании рассказал о связи железодефицитной анемии и постоянно холодных конечностей. Это касается рук и ног.
По словам Моди, железодефицитная анемия может привести к тому, что кровообращение не согревает тело: эритроциты не могут транспортировать кислород и достаточно не насыщают ткани. И если конечности не согреваются даже в тепле, возможно, речь идёт о дефиците железа в организме. Но необходимы анализы и консультация врача.
Другими симптомами железодефицитной анемии являются сухость кожи и волос, постоянная усталость, бледность, головные боли.
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