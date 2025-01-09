Врач предупредил о риске обострения желчекаменной болезни после праздников

По словам Мирошникова, острые формы желчнокаменной болезни технически более сложны из-за отёка и воспалительного процесса вокруг жёлчного пузыря и окружающих органов. При обострении повышается риск интра- и послеоперационных осложнений.

Профилактика обострения этой патологии — не злоупотреблять нездоровой едой и свести все пищевые риски к минимуму.

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