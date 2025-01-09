Врач предупредил о риске обострения желчекаменной болезни после праздников

Опубликовано 09 января 2025, 20:011 мин.
Врач предупредил о риске обострения желчекаменной болезни после праздниковМогут быть острые формы
Заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Денис Мирошников предупредил, что после новогодних праздников может обостриться желчекаменная болезнь.
По словам Мирошникова, острые формы желчнокаменной болезни технически более сложны из-за отёка и воспалительного процесса вокруг жёлчного пузыря и окружающих органов. При обострении повышается риск интра- и послеоперационных осложнений.
Профилактика обострения этой патологии — не злоупотреблять нездоровой едой и свести все пищевые риски к минимуму.
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