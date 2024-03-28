Врач предупредил о риске остеопороза из-за пристрастия к сладкой газировке

По словам Мясникова, напрямую газировка кости не разрушает. Но при пристрастии к подобным напиткам в силу избытка в них сахара или фруктозы, у детей с такими пищевыми привычками замедляется процесс накопления костной массы, что ведёт к отложенным проявлениям. Примерно через 40 лет начинается снижение костной массы.

Это же актуально для детей, которые мало двигаются и едят слишком много сладкого. «Дети, которые мало двигаются, но едят много сладкого и пьют сладкие газированные напитки, не набирают костную массу, поэтому у них через сорок лет происходит её снижение», — предупредил врач в эфире программы «О самом главном».

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