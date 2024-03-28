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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 марта 2024, 03:25
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Врач предупредил о риске остеопороза из-за пристрастия к сладкой газировке

Такие предпочтения в детстве с возрастом могут аукнуться
Врач Александр Мясников предупредил о риске развития остеопороза с возрастом, и в постменопаузе у женщин, при злоупотреблении сладкой газировкой в детстве.
Врач предупредил о риске остеопороза из-за пристрастия к сладкой газировке

© Ferra.ru

По словам Мясникова, напрямую газировка кости не разрушает. Но при пристрастии к подобным напиткам в силу избытка в них сахара или фруктозы, у детей с такими пищевыми привычками замедляется процесс накопления костной массы, что ведёт к отложенным проявлениям. Примерно через 40 лет начинается снижение костной массы.

Это же актуально для детей, которые мало двигаются и едят слишком много сладкого. «Дети, которые мало двигаются, но едят много сладкого и пьют сладкие газированные напитки, не набирают костную массу, поэтому у них через сорок лет происходит её снижение», — предупредил врач в эфире программы «О самом главном».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда и напитки
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#врач
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#здоровье
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