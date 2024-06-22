Врач предупредил о смертельной опасности спорта после застолья

По словам врача, алкоголь нагружает все органы и системы человека. И пока все ресурсы организма не восстановятся, ни о каких физических нагрузках не может быть и речи.

Спорт после застолья с обильным распитием спиртного может спровоцировать инфаркт либо инсульт и привести к внезапной смерти.

«Выпивка — серьёзная нагрузка на все системы и органы человека. Если вы не даёте организму восстановиться и дополнительно нагружаете его физической активностью, то наносите ему серьёзный вред. Страдает сердечно-сосудистая система, могут быть скачки давления. Всё это может привести к сердечно-сосудистой катастрофе — инфаркту или внезапной смерти», — подчеркнул Холдин.

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