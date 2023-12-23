Врач предупредил о высокой агрессивности «гонконгского» гриппа

02:33, 23 декабря 2023
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Врач предупредил о высокой агрессивности «гонконгского» гриппаЭтот тип вируса вызывает больше всего осложнений
Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о высокой агрессивности гриппа А, также известного как «гонконгский».
Этот штамм гриппа наиболее агрессивен по сравнению с другими, на него в мире приходится самое больше количество осложнений.
В группу риска с наибольшей вероятностью заболевания входят дети, пожилые, люди с различными хроническими заболеваниями и те, кто испытывает постоянный стресс или чрезмерные физические нагрузки.
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