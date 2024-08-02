Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 августа 2024, 02:36
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Врач предупредил об опасности арбуза для здоровья людей с сахарным диабетом

Увлекаться нельзя
Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов предупредил о вреде арбуза для диабетиков и тех, кто страдает болезнями почек.
Врач предупредил об опасности арбуза для здоровья людей с сахарным диабетом
© Roman Kraft / Unsplash

В арбузе высокий уровень натуральных сахаров, в том числе фруктозы и глюкозы. Увлекаться арбузом нельзя и здоровым людям, а страдающим сахарным диабетом тем более, так как это может спровоцировать скачок сахара в крови.

Тем, у кого болезни почек, арбуз в больших количествах также противопоказан в силу большого количества воды, что нагружает почки. Кроме того, арбуз — источник калия, поэтому перенасыщение организма этим минералом «нежелательно для людей с нарушениями сердечного ритма, страдающих брадикардией».

«Среди последствий — желудочные расстройства, например, диарея или вздутие, поскольку арбуз содержит много воды. Возможны аллергические реакции, проявляющиеся в виде зуда, красноты или отёка. Также это дополнительное давление на почки из-за высокого содержания воды», — рассказал врач о различных последствиях злоупотребления арбузом.

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