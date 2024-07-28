Врач предупредил об опасности холодного душа для здоровья и жизни

Врач объяснил, что холодная вода при обливании кратковременно, но сильно, повышает кровяное давление, так как сосуды резко сжимаются, и если человек болен или перенёс операцию, можно получить опасные для жизни последствия. Поэтому обливаться холодной водой, «тренировать» сердце, нельзя людям с хроническим болезнями сердечно-сосудистой системы и диабетом. Это же касается людей в состоянии алкогольного опьянения.

Эксперт посоветовал в этом деле всегда полагаться на врачей и сначала обливаться не дольше 15 секунд, постпенно увеличивая нагрузку.

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