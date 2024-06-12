Врач предупредил об опасности употребления сырого мяса

Опубликовано 12 июня 2024, 04:04
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Врач предупредил об опасности употребления сырого мясаМожно даже расстаться с жизнью
Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов предупредил об опасности употребления сырого мяса.
Он подчеркнул, что любые блюда из полностью сырого мяса всегда чреваты серьёзными последствиями. Можно заразиться как паразитарными заболеваниями, так и инфекциями — сальмонеллёзом, кампилобактериозом, которые могут привести к смерти.
«Через сырое мясо человек может заразиться сальмонеллёзом, кампилобактериозом, вызывающими сильнейшее отравление, обезвоживание и смерть. Кроме того, через сырое мясо в человека могут попасть черви: свиной цепень, бычий цепень», — пояснил эксперт.
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