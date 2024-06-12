Врач предупредил об опасности употребления сырого мяса

Он подчеркнул, что любые блюда из полностью сырого мяса всегда чреваты серьёзными последствиями. Можно заразиться как паразитарными заболеваниями, так и инфекциями — сальмонеллёзом, кампилобактериозом, которые могут привести к смерти.

«Через сырое мясо человек может заразиться сальмонеллёзом, кампилобактериозом, вызывающими сильнейшее отравление, обезвоживание и смерть. Кроме того, через сырое мясо в человека могут попасть черви: свиной цепень, бычий цепень», — пояснил эксперт.

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