Врач предупредил об ухудшении памяти в результате коронавируса

По словам специалиста, у переболевших ковидом, в зависимости от возраста могут появиться разные нарушения работы мозга. У молодых людей и в среднем возрасте могут развиться тревожные состояния. У молодых людей — в силу того, что пациенты этого возраста более гибкие эмоционально. У людей преклонного возраста на фоне перенесённого коронавируса может снизиться память и ухудшиться умственная работоспособность.

У людей с обострённым чувством ответственности также может появиться тревожность.

И если хотя бы один из этих симптомов появился, следует незамедлительно идти к психиатру и не стесняться этого. «Если появляется или усиливается что-то из этой триады, нужно обращаться к врачу. И не нужно бояться идти к психиатру. Также в этом вопросе может помочь невролог», — посоветовал Хайкин.

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