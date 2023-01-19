Врач предупредил россиян о риске заразиться тремя вирусами одновременно

По словам эксперта, может произойти одновременное заражение гриппом, коронавирусом и другими возбудителями ОРВИ. Токарев отметил, что это могут быть также аденовирус, и респираторно-синцитиальный вирус.

При этом многие учёные сомневаются в том, что такое заражение возможно в силу конкуренции между патогенами. «Но в отношении гриппа и COVID-19 это точно может быть», — подчеркнул врач.

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