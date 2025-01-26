Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 января 2025, 01:41
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Врач предупредила, что болезни сердца тоже вызывают кашель

И может болеть в груди
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что кашель — рефлекторная реакция организма на помеху дыханию, появляющаяся в случае раздражения нервных окончаний дыхательных путей. Но кашель может быть и следствием других проблем со здоровьем.
Врач предупредила, что болезни сердца тоже вызывают кашель
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Врач предупредила, что кашель может сопровождать и болезни сердца. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы «мокрота не отделяется, кашель сопровождает боль в груди, одышка, головокружение». При этом в лежачем положении кашель усиливается, отметила врач.

«Кашель может появиться при целом ряде заболеваний. Среди них гастроэзофагеальный рефлюкс — заброс желудочного секрета в пищевод. Слизистая оболочка пищевода из-за этого постоянно раздражена, что вызывает изжогу и рефлекторный кашель. Ещё кашель может быть "сердечным", то есть возникать при заболеваниях сердца. В таком случае мокрота не отделяется, кашель сопровождает боль в груди, одышка, головокружение. В лежачем положении он усиливается», — предупредила эксперт.

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