Врач предупредила, что готовые завтраки каждое утро — путь к ожирению

Проблема в том, что в таких продуктах много добавленного сахара, включая сиропы. Кроме того, в них может быть шоколад, вкусовые добавки, соль и прочие усилители вкуса. Готовятся такие завтраки из рафинированной муки, которая очищена от пищевых волокон, а в её составе меньше витаминов группы B, магния и цинка.

При этом готовые завтраки — источник быстрых углеводов, которые не обеспечивают длительное насыщение и силы, зато быстро всасываются и трансформируются в жир, что ведёт к набору лишнего веса и ожирению.

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