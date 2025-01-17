Врач предупредила, что готовые завтраки каждое утро — путь к ожирению

Опубликовано 17 января 2025, 02:511 мин.
Врач предупредила, что готовые завтраки каждое утро — путь к ожирениюВ них много углеводов
Врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала не увлекаться готовыми завтраками и не есть их каждый день. По словам врача, ежедневное употребление готовых завтраков — путь к ожирению.
Проблема в том, что в таких продуктах много добавленного сахара, включая сиропы. Кроме того, в них может быть шоколад, вкусовые добавки, соль и прочие усилители вкуса. Готовятся такие завтраки из рафинированной муки, которая очищена от пищевых волокон, а в её составе меньше витаминов группы B, магния и цинка.
При этом готовые завтраки — источник быстрых углеводов, которые не обеспечивают длительное насыщение и силы, зато быстро всасываются и трансформируются в жир, что ведёт к набору лишнего веса и ожирению.
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