Врач предупредила, что зубы и ротовая полость — индикатор проблем с организмом

Проблемы с зубами могут указывать на основные заболевания. Например, кровоточивость и воспаление дёсен могут быть следствием обезвоживания, эндокринных нарушений или заболеваний желудочно-кишечного тракта, подвижность и выпадение зубов могут свидетельствовать о недостатке витамина С или нарушениях обмена веществ. Белый налёт на языке и состояние ротовой полости может быть признаком проблем с пищеварительной системой, а зубной камень — язвенной болезни.

Цыбина также отметила, что кариес в зубах мудрости может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как инфекции могут попасть в кровь. Кроме того, фантомные зубные боли могут быть индикаторами проблем с почками, простатой или нервной системой. Состояние зубов также может быть связано с головными болями или дискомфортом в голове.

По словам Цыбиной, важно регулярно показываться стоматологу для своевременного выявления патологии, а комплексное обследование организма нужно, чтобы определить возможные системные заболевания. К тому же важно «следить за питанием, соблюдать гигиену полости рта и не игнорировать тревожные сигналы», которые могут указывать на внутренние проблемы организма, добавила врач.

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