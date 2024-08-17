Врач предупредила любителей суши и роллов о риске заражения паразитами

По словам врача, в морской рыбе могут находиться личинки гельминтов, но риск заражения минимальный. Как раз для профилактики подобных рисков рыбу должны замораживать «при температуре –18 градусов не менее семи дней или, например, при температуре –35 градусов не менее 15 часов». Также для профилактики к суши и роллам подают васаби и маринованный имбирь.

Васаби — приправа, которая относится к семейству капустных, содержит изотиоцианаты, убивающие патогены и личинки глистов, а также нейтрализует действие токсинов в сырой рыбе. Имбирь способствует борьбе с бактериями и вирусами, оказывает иммуностимулирующее и антиоксидантное действие.

Врач отметила, что безопасные для здоровья суши и роллы — из солёной или копчёной рыбы. Детям до 12 лет есть такие блюда нельзя, а после этого возраста блюда всё равно должны быть тщательно термически обработаны.

«Рыба и морепродукты, которые используются в приготовлении суши и роллов, преимущественно выращиваются в специальных ёмкостях. Паразиты, как правило, не могут попасть в такие резервуары из других источников. Однако нельзя забывать о недобросовестных производителях, которые могут нарушать процессы хранения сырья и приготовления» — рассказала Утюмова.

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