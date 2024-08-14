Врач предупредила о бессимптомном протекании диабета и гипертонии

Чиркова подчеркнула, что в силу отсутствия явной симптоматики, кроме подъёма кровяного давления, контролировать протекание гипертонии трудно. И если не измерять давление или делать это нерегулярно, «о болезни можно узнать в отделении острого инфаркта миокарда или сосудистых катастроф».

У гипертонии, кроме инфарктов, есть ещё одно страшное осложнение — инсульты. От осложнений гипертонии в мире каждый год умирает около 10 млн человек.

«Гипертонию кардиологи называют «тихим убийцей» из-за того, что единственным признаком может быть повышенный уровень кровяного давления. Если его не измерять или измерять нерегулярно, узнать о болезни можно в отделении острого инфаркта миокарда или сосудистых катастроф. Ежегодно от осложнений гипертонии умирает около 10 млн человек в мире. Самые опасные из них — инфаркт миокарда и мозговой инсульт», — объяснила терапевт.

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