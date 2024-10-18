Врач предупредила о ещё большем вреде фруктозы для здоровья по сравнению с сахаром

Врач отметила, что, когда человек есть сладости, сахар как лакомство, для поднятия настроения, «в этом нет ничего страшного». Но употребление фруктозы в большом количестве, тем более регулярно, чревато ожирением, гепатозом, старением сосудов и развитием на этом фоне сердечно-сосудистых заболеваний.

«Уровень сахара в крови от фруктозы, хоть и поднимается не сразу, но держится дольше, чем после употребления сахара. А это приводит к усилению жировой болезни печени, старению сосудов и заболеваниям сердечно-сосудистой системы», — предупредила специалист.

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