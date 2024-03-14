Врач предупредила о недопустимости употребления алкогольных напитков натощак

Для здорового человека это чревато воспалением слизистой желудка и кишечника, а у тех, у кого проблемы с пищеварением, а тем более сахарный диабет, употребление спиртных напитков натощак сулит серьёзные осложнения. Про сочетании алкоголя с препаратами для сахароснижающей терапии может произойти резкий скачок глюкозы вплоть до обморока.

И в целом врач призвала пить алкоголь только после еды и не больше одной порции: 40 мл крепкого алкоголя, 150 мл вина или 330 мл пива.

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