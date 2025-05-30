Врач предупредила о потенциальном вреде для здоровья кофейных автоматов

По словам эксперта, это связано с неконтролируемым потреблением кофе, из-за чего трудно посчитать, сколько напитка выпито, а также сомнительного качества.

Волгина отметила, что чрезмерное потребление кофе может привести к повышению артериального давления, сердечно-сосудистым заболеваниям, возбуждению, нарушениям сна и другим проблемам со здоровьем. Опасения также вызывает неизвестное качество воды и кофе, используемых в этих машинах, частота очистки системы, что повышает риск отравления.

Несмотря на отсутствие медицинской разницы между кофе из автоматов и кафе, строгие санитарные нормы в общественных заведениях делают последние более безопасными. По мнению эксперта, особую озабоченность вызывают уличные торговые автоматы с нерегулируемым контролем качества.

Волгина подчеркнула, что растворимые смеси с химическими добавками наносят больший вред по сравнению с обычным кофе, и обратила внимание на важность соблюдения определённых мер для обеспечения безопасности и пользы потребляемого кофе для здоровья.

«Но для того, чтобы понять, что кофе, который вы пьёте, полезен, необходимо пить его там, где вы уверены в его качестве» — подытожила специалист.

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