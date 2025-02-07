Врач предупредила о риске нарушений свёртываемости крови из-за травяных чаёв

Врач объяснила, что в состав травяных чаёв могут входить компоненты, негативно влияющие на свёртываемость крови и уровень сахара. Обычно состав пишется на упаковке, и если такой риск существует, от употребления таких травяных чаёв лучше отказаться «беременным женщинам, людям, недавно перенесшим тяжёлые заболевания или операции».

К тому же травяные чаи могут влиять и на здоровье печени. «Отмечу, что довольно-таки большая часть поражений печени связана с злоупотреблением травами, причём такими, казалось быть безопасными, как, например, иван-чай», — отметила терапевт.

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