Врач предупредила о риске заражения паразитами при употреблении суши и роллов

В частности, рыба может быть носителем паразитов, причём речная рыба более подвержена заражению. Плохие санитарные условия и поддельная документация при покупке и хранении рыбы могут увеличить риск передачи паразитов человеку.

Мескина отметила сложность диагностики некоторых паразитов, например, мелких червей, которые могут вызывать холецистит, поселяясь в жёлчном пузыре, что может привести к длительному заражению. Потребителям рекомендуется внимательно относиться к качеству и источнику происхождения суши и роллов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

«Диагностировать их трудно, потому что обычно врачи ищут яйца паразитов, но в этом случае их не определить. А инфекция может длиться годами», — подчеркнула Мескина.

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