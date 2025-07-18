Врач предупредила о смертельной опасности аллергии на лекарства

Опубликовано 18 июля 2025, 14:331 мин.
Врач предупредила о смертельной опасности аллергии на лекарстваВажно вовремя обратиться к врачу
Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о, возможно, самом опасном виде аллергии — на лекарства. Он предупредила, что лекарственная аллергия может быть смертельно опасной.
Аллергическая реакция на медикаменты может возникнуть внезапно и привести к анафилактическому шоку. По словам врача, иммунная система запоминает информацию о веществах, которые вызвали аллергию, и это может привести к повторной реакции.
Для лечения лекарственной аллергии может использоваться метод аутолимфоцитотерапии. «Антитела вырабатываются лимфоцитами, то есть при встрече с аллергеном уже не страшно, потому что будет защита», — отметила эксперт.
Логина подчеркнула, что аллергия излечима, крайне важно вовремя обратиться за медицинской помощью.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.