Врач предупредила о смертельной опасности аллергии на лекарства

Аллергическая реакция на медикаменты может возникнуть внезапно и привести к анафилактическому шоку. По словам врача, иммунная система запоминает информацию о веществах, которые вызвали аллергию, и это может привести к повторной реакции.

Для лечения лекарственной аллергии может использоваться метод аутолимфоцитотерапии. «Антитела вырабатываются лимфоцитами, то есть при встрече с аллергеном уже не страшно, потому что будет защита», — отметила эксперт.

Логина подчеркнула, что аллергия излечима, крайне важно вовремя обратиться за медицинской помощью.

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