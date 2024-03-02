Врач предупредила о тяжёлых аллергиях из-за татуировок

Те химические вещества и соединения, которые содержатся в красках для тату, могут вызывать различные виды аллергических реакций. И даже если аллергии нет сразу после нанесения тату, проявиться реакция может через несколько лет, а человек даже не сможет понять, почему это состояние развилось.

Может возникать и такое состояние, как контактный дерматит, который весьма затруднительно лечить. Поэтому врач призвала не прибегать к таким процедурам, чтобы не довести себя до столь неприятных последствий.

«Канцерогены могут содержать красители и фиксаторы окраски. Часто возникает контактный дерматит на красящее вещество. Его очень сложно вылечить, потому что это вещество тяжело выводится из кожи. Начинается очень мощное воспаление, зуд, жжение, покраснение, вся татуировка становится выпуклой, как будто 3D. Мы сначала достаточно долго и достаточно мощными гормонами снимаем это покраснение и воспаление, а потом уже пациент идет в салон, где эту татуировку убирают специальными лазерами. Поэтому я против татуировок. Все инородное в организме может вызывать аутоиммунную реакцию, и никто не знает, возникнет она или нет», — предупредила Егорова.

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