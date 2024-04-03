Врач предупредила о вреде чая для людей с тревожно-депрессивным расстройством

Содержащийся в чае кофеин может стать причиной активизации психики и ухудшения психоэмоционального состояния. Могут усилиться тревога, стресс и беспокойство.

«При тревожно-депрессивном расстройстве следует ограничить потребление чая. Однако, согласно результатам исследований, если не превышать дозу кофеина в 200 мг в день, то у большинства людей это вряд ли станет причиной сильного беспокойства», — объяснила Антюфеева.

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