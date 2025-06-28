Врач предупредила о вреде для здоровья купания в пресных водоёмах

Врач отметила, что церкарии — личинки трематод, обитающие в стоячей пресной воде, могут вызывать зуд, покраснение и сыпь на коже. Пономарёва посоветовала купаться исключительно в проверенных местах и применять репелленты, чтобы снизить риск заражения паразитами. Среди профилактических действий — обязательное принятие душа после купания в пресном водоёме, также следует переодеться в сухую одежду.

Кроме того, в стоячей воде можно получить отравление токсинами цианобактерий и кишечные расстройства. Поэтому важно избегать заглатывания воды, тем более это касается водоёмов с цветущей водой и большим количеством птиц.

Доктор также порекомендовала узнавать о безопасных местах для купания на ресурсах Роспотребнадзора.

«Используйте защитные маски, водостойкий солнцезащитный крем и специальную обувь. Избегайте заглатывания воды, чтобы снизить риск заражения», — подчеркнула врач.

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