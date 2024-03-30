Врач предупредила о вреде для здоровья яичницы с сосисками на завтрак

Завтракать следует продуктами с ненасыщенными жирами, сложными углеводами. Польза будет от таких продуктов, как авокадо, орехи, красная рыба, оливковое масло.

Если регулярно есть такие продукты, как яичница с сосисками, а тем более так завтракать, могут развиться сердечно-сосудистые заболевания из-за повышенного уровня холестерина, возрастёт риск диабета. При этом можно вызвать развитие ожирения и деменции.

«Мы привыкли употреблять слишком много мясной и молочной продукции, а вот рыбу, растительную пищу и масла предпочитаем добавлять в рацион в меньшей степени. Такая привычка связана с традициями в питании. Например, многие считают, что нормально есть на завтрак яичницу с сосисками, но это худший вариант», — предупредила гастроэнтеролог.

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