Врач предупредила о вреде кофе со льдом в жару из-за риска для дыхательных путей

По словам эксперта, такой напиток может негативно сказаться на самочувствии в условиях высокой температуры и вызвать проблемы с дыханием. Русакова отмечает, что употребление напитков со льдом может быть небезопасным из-за резкого перепада температур.

Также диетолог подчеркнула, что кофе без добавления сахара может освежать, но при этом влияет на водный баланс и работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому важно учитывать общий объём потребляемой жидкости и тип напитка.

Несмотря на это, кофе содержит антиоксиданты и вещества, которые благотворно влияют на печень, поэтому в целом напиток полезен в любом виде. Однако при сильной потливости важно восполнять электролиты, используя напитки без добавления сахара, но с содержанием солей.

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