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Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 июня 2024, 00:26
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Врач предупредила об опасности для здоровья и жизни детей третичного курения

Этот вид курения трудно заметить
Врач-пульмонолог НИКИ детства Ольга Замышляева рассказала об опасности для здоровья и даже жизни детей третичного курения.
Врач предупредила об опасности для здоровья и жизни детей третичного курения

© Ferra.ru

Под этим термином кроется частое и длительное нахождение некурящих людей в помещении, где было накурено. То есть в помещении могли покурить достаточно давно, но дым может остаться. К тому же если человек хочет избежать пассивного курения, достаточно просто отойти от курящего, а вот границы третичного курения определить сложно.

Для детей и пассивное, и третичное курение является смертельно опасным. В число факторов входят синдром детской смерти, астма и рак лёгких. Некоторые состояния могут возникнуть у взрослых.

«Основная проблема третичного курения, заключается в сложности обозначения границ воздействия табачного дыма. Чтобы избежать пассивного курения, достаточно лишь отойти подальше от человека с сигаретой. Третичное же курение ещё малоизученная область и защититься от него гораздо сложнее. Табачная интоксикация в результате третичного курения развивается скрыто, постепенно. Последствия могут проявиться через многие годы. В то время как вред активного и пассивного курения удаётся определить намного быстрее», — отметила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.