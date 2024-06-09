Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 июня 2024, 06:22
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Врач предупредила об опасности для здоровья ржавой воды

Из-за состава
Врач-косметолог, врач-трихолог Виктория Ощепкова рассказала о вреде для здоровья кожи ржавой воды.
Врач предупредила об опасности для здоровья ржавой воды
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Такой цвет вода приобретает из-за высокого уровня железа. Такой состав может негативно повлиять на кожу и волосы. При соприкосновении с кожей ржавая вода может вызвать пересушивание, аллергию, воспаления, различные высыпания. Может изменять структуру волос, деля их более ломкими.

«Когда ржавая вода контактирует с кожей, она может вызвать раздражение, пересушивание кожных покровов и даже аллергическую реакцию в виде контактного дерматита. Железо, содержащееся в воде, может оставлять на коже загрязнения и изменять её цвет, забивать протоки сальных и потовых желёз, приводя в том числе к угревым высыпаниям и даже воспалениям в случае продолжительного воздействия», — рассказала Ощепкова.

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Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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