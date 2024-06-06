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Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 июня 2024, 03:11
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Врач предупредила об опасности для здоровья уличной шаурмы и салатов из магазина

Из-за мяса, яиц и других продуктов
Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупредила об опасности отравления шаурмой, которую готовят на улице, и магазинными салатами. Кроме того, что это могут быть несвежие продукты, нужно ещё учитывать жару.
Врач предупредила об опасности для здоровья уличной шаурмы и салатов из магазина

© Ferra.ru

Эти продукты, а также «уличные» мясные полуфабрикаты, домашние молочные и прочие продукты зачастую являются причиной острых отравлений. Кроме того, ситуацию усугубляет отсутствие всяческой гигиены перед употреблением пищи.

Врач отметила, что патогены часто находятся на мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, солениях и ещё ряде продуктов.

В связи с этим врач призвала следить за чистотой рук и придерживаться санитарных норм первичной обработки продуктов питания.

«Излюбленная среда обитания для условно-патогенных микроорганизмов — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, консервы, соления, маринады, кондитерские изделия с заварным кремом. Как эти вредные микроорганизмы проникают в наш организм? Очень просто: обычно вместе с пищей, вследствие несоблюдения простых правил профилактики пищевых отравлений», — объяснила Мельникова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#врач
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#здоровье
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#рекомендации