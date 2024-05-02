Врач предупредила об опасности для здоровья злоупотребления куличами

Дианова объяснила, что куличи по рецепту — сочетание сахара, масла и белой муки высшего сорта. Каждый из этих продуктов является опасным при превышении нормы, что часто и происходит. Поэтому нужно определить некий «безопасный» минимум, благодаря которому можно и съесть кулич, и при этом не нанести организму вред.

Поэтому диетолог посоветовала съедать по 50-100 граммов продукта, разделив порции на несколько дней. Врач призвала не есть куличи в течение дня, а лучше на завтрак и обед.

«Я бы не советовала есть куличи весь день, но на завтрак и обед можно. Дело в том, что это высококалорийный продукт. Разделите кулич на несколько дней, он ведь не портится, если мы говорим о покупном», — рассказала эксперт.

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