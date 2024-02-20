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Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 февраля 2024, 22:56
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Врач предупредила об опасности интервального голодания для людей с болезнями ЖКТ

Может начаться обострение
Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала об опасности интервального голодания для людей с болезнями ЖКТ, включая панкреатин, желчекаменную болезнь и т.д.
Врач предупредила об опасности интервального голодания для людей с болезнями ЖКТ

© Ferra.ru

По словам врача, интервальное голодание может вызвать обострение указанных болезней. А при больном ЖКТ необходим полноценный режим питания.

К тому же при интервальном голодании важно хорошее, спокойное психическое состояние.

«Интервальное голодание создаёт дефицит калорий, другой вопрос — нужно ли это всем и к чему это может приводить. Людям с желчекаменной болезнью или проблемами ЖКТ, в частности — с панкреатитом или язвой, колитом, воспалением кишечника — очень важен режим питания. Для них интервальное голодание неправильно», — объяснила Дианова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#здоровье
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#врач
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#рекомендации
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#еда