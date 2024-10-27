Врач предупредила об опасности передозировки чаем

Врач объяснила, что средняя чашка чая объёмом 240 мл содержат 11–61 мг кофеина в зависимости от сорта (в чёрном больше, чем в зелёном) и способа заваривания — долгое заваривание способствует выходу кофеина из листьев в воду. Однако в течение дня должно быть умеренное потребление чая.

«Умеренное потребление чая является безопасным для большинства людей, более трёх-четырёх чашек (710-950 мл) в день могут иметь некоторые негативные эффекты. Чайные листья естественным образом содержат кофеин. Чрезмерное потребление этого вещества из чая или любого другого источника может способствовать чувству тревоги и беспокойства», — рассказала гастроэнтеролог.

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