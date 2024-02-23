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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 февраля 2024, 01:47
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Врач признал риск развития рака лёгких из-за электронных сигарет

К тому же такие сигареты ещё недостаточно изучены
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил о такой же опасности для здоровья электронных сигарет, как и обычных.

По словам нарколога, электронные сигареты тоже могут вызывать рак лёгких. При этом такие гаджеты недостаточно изучены, поэтому неизвестно, какие ещё опасности электронные сигареты в себе таят.

«Курение — одна из главных причин рака лёгких. Причём электронные сигареты, как и обычные, наносят вред организму. Поскольку электронные устройства недостаточно изучены, мы не знаем, какие последствия они могут принести при длительном использовании. Диспансеризация помогает обнаружить изменения в организме на самых ранних стадиях и вовремя принять меры», — предупредил Холдин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:РИАМО
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Сигарета
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#здоровье
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#врач
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#рекомендации