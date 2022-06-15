Врач признала клубнику способом борьбы с депрессией

Врач отметила, что клубника — один из самых богатых источников фолиевой кислоты. В ней также содержатся антоцианы — вещества, защищающие клетки от повреждения. Они эффективно защищают организм от развития таких болезней, как депрессия, онкология, болезнь Альцгеймера, болезни сердца.

В клубнике много антиоксидантов, витамина С. «Клубника является одним из самых богатых природных источников фолиевой кислоты и проявляет чрезвычайно высокую антиоксидантную активность. В ряде исследований показано положительное влияние потребления клубники на чувствительность к инсулину. Также она содержит тиамин, рибофлавин, ниацин, витамины В6, А, Е и К», — отметила Залетова.

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