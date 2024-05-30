Врач призвал к осторожности во время загара: можно получить солнечный ожог

Эксперт объяснил, что в коже человека есть клетки — меланоциты, накапливающие энергию фотонов — ультрафиолетовых лучей. И чем больше в коже меланоцитов, то есть чем кожа темнее при загаре, тем хуже, потому что выше риск смерти от меланомы.

А люди «со светлой кожей» — те, у кого меланоцитов минимум. Потому гнаться за загаром не стоит, так как ультрафиолетовые лучи проникают вглубь кожи и это приводит к повреждению ДНК, а в крайнем случае — к раку кожи. К тому же кожа быстрее стареет и становится дряблой.

Чтобы защититься от ожогов, врач посоветовал пользоваться кремами с максимальной защитой, с 11 до 16 часов находиться в тени, ходить в жару только в светлой одежде с длинным рукавом, а также всегда носить солнцезащитные очки и соблюдать адекватный питьевой режим.

«Происходит массовая интоксикация, как и при любом ожоге, то есть ткани разрушаются, результаты разрушений поступают в кровь, возникает массовое повреждение почек и большая нагрузка на печень. Человек оказывается в состоянии некомфортном и рискованном», — предупредил врач.

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