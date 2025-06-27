Врач призвал не отказываться от глютена из-за риска болезней сердца

Врач подчеркнул, что глютен — природный клейковинный комплекс, белок в зерновых культурах, придающий хлебу воздушность, а пасте — упругость. Непереносимость глютена — целиакия — встречается всего у 1% населения, нецелиакийная чувствительность к глютену — у 6-10%.

Безглютеновая диета без медицинских показаний может повлечь серьёзные проблемы со здоровьем и в целом принести больше вреда, чем пользы, так как отказ от глютена лишит человека важных источников витаминов и минералов.

Стоит учитывать, что безглютеновые аналоги нередко содержат повышенное количество сахара, жиров и искусственных добавок. Ответить на вопрос о необходимости отказа от глютена может только врач.

«Исключая злаки, человек лишает себя важных источников витаминов группы B, железа, клетчатки и минеральных веществ. Более того, многие безглютеновые аналоги содержат повышенное количество сахара, жиров и искусственных добавок для улучшения вкусовых качеств. Исследования показывают, что у людей, необоснованно исключивших глютен, чаще развивается дефицит питательных веществ и даже увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредил доктор.

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